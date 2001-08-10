На Сахалине эксперты после зимы проверяют объекты благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается выездной мониторинг состояния объектов, которые благоустроили в 2024 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Эта инициатива, основанная на предложениях президента Российской Федерации Владимира Путина, направлена на улучшение качества городской инфраструктуры. Специалисты регионального центра компетенций по вопросам городской среды уже осмотрели объекты в десяти муниципалитетах, включая Смирных, Южно-Сахалинск, Корсаков и другие. В ближайшие дни они планируют завершить выездные мероприятия в оставшихся муниципальных образованиях, находясь в данный момент в Тымовском и Александровск-Сахалинском.

Основное внимание эксперты уделяют соответствию общественных пространств согласованным проектным решениям и их состоянию после зимнего сезона, сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил, что в ходе анализа специалисты выявили ряд проблем, требующих незамедлительного решения. На некоторых благоустроенных территориях обнаружили разбросанный мусор и поврежденные элементы благоустройства, что негативно сказывается на общем впечатлении от объектов.

Среди замечаний также значатся коррозия металлических конструкций, разрушение тротуарной плитки, а также повреждение саженцев и кустарников. Кроме того, эксперты зафиксировали случаи вандализма: скамейки и урны требуют ремонта из-за неаккуратного обращения со стороны отдыхающих. В результате выездной проверки было принято решение устранить выявленные дефекты до 1 июня 2025 года, после чего специалисты проведут повторный мониторинг состояния объектов.

Напоминаем, что в 2024 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Сахалинской области благоустроили 22 общественные территории, а также реализовали 5 проектов-победителей федерального конкурса. В этом году стартовал новый национальный проект "Инфраструктура для жизни", также инициированный Президентом России Владимиром Путиным, что обещает дальнейшие улучшения в городской среде региона.