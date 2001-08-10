В Южно-Сахалинске 6 и 7 мая ограничат движение и парковку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с проведением генеральной репетиции парада Победы будут действовать ограничения для парковки и движения автомобилей. Мероприятие запланировано 7 мая с 10.00 до 13.00.

Ограничения парковки и стоянки автомобилей будут введены сегодня с 18:00 до 7:00 среды, 7 мая на следующих улицах:

- с восточной и с западной сторон ул. Горького от ул. Емельянова до пр. Коммунистического;

- с северной и южной сторон пр. Коммунистического от ул. Комсомольской до ул. Горького;

- с северной и южной сторон ул. Священномученика Иллариона Троицкого;

- на пер. Алтайском возле гостиницы «Юбилейная»;

- на парковке возле музея «Россия - моя история»;

- на пр. Победы в районе магазина «Столичный» (пр. Победы, 4Б).

Объезд транспорта муниципальных маршрутов будет организован по Коммунистическому проспекту, ул. Комсомольской и Емельянова.

Движение транспорта будет ограничено с 7:00 до 14:00 среды, 7 мая на следующих улицах:

- ул. Горького от ул. Емельянова до пер. Алтайского;

- на пересечении ул. Горького и ул. Пограничной;

- на ул. Священномученика Иллариона Троицкого в районе музея «Россия - моя история»;

- на ул. Горнолыжной в районе пересечения с ул. Горького;

- на пересечении ул. Горького и автодороги «Подъезд к туристической базе «Горный воздух»;

- на пер. Алтайском в районе гостиницы «Юбилейная»;

- на пр. Коммунистическом от ул. Комсомольской до ул. Горького.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов.