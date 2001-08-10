В марте инфляция в Сахалинской области достигла 8,5%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Годовая инфляция в Сахалинской области в марте 2025 года ускорилась до 8,5%, превысив февральский показатель 8,1%, но сохранив позиции ниже общероссийского уровня (10,3%). Главным драйвером роста стали продовольственные товары, тогда как цены на овощи и электронику, напротив, снизились. Эксперты связывают динамику с глобальными рыночными колебаниями и укреплением рубля.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на данные Банка России, резкий скачок цен на чай, кофе и какао (до 15% за месяц) вызвал дефицит сырья в странах-экспортерах. Молочная продукция подорожала на 9% из-за роста затрат на производство и логистику. "Предприятия перекладывают дополнительные расходы на потребителей, особенно при высоком спросе", - пояснил заместитель начальника экономического отдела сахалинского отделения ЦБ Дмитрий Питиляк. При этом плодоовощная группа, включая местные помидоры, подешевела на 7%: сахалинские аграрии сократили издержки на освещение теплиц благодаря увеличению светового дня.

Снижение цен на электронику и бытовую технику (до 5%) аналитики связывают с укреплением рубля и падением спроса из-за ужесточения условий потребительского кредитования. Услуги подорожали в среднем на 3%, причем максимальный рост показал зарубежный туризм - спрос на путевки вырос с началом сезона в ряде стран.

Банк России сохраняет курс на сдерживание инфляции, напоминая о цели в 4% к 2026 году. Для этого, по словам экспертов, потребуется продлить период высоких ставок и контролировать рост потребительского спроса. Напомним, в феврале-марте регион уже ощутил эффект от укрепления рубля, что позволило снизить цены на импортные товары. Однако продовольственный сектор, особенно зависящий от глобальных цепочек, остается главным вызовом для стабилизации экономики.