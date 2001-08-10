Южно-Сахалинск готовит цветочное оформление к 80-летию Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске активно продолжается подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках весеннего благоустройства и озеленения специалисты МБУ "Зеленый город" занимаются масштабной высадкой цветов на улицах города. Как сообщил директор учреждения Алексей Фалей, в этом сезоне планируется высадить более 60 тысяч цветочных саженцев.

На данный момент работы завершены на площади Славы, где высадили около 8 тысяч цветов. В настоящее время команда активно трудится на проспекте Победы, где также планируется посадить более 8 тысяч саженцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Для весеннего оформления мы используем морозоустойчивые сорта, такие как виола и цинерария. Эти яркие и красивые цветы придают городу особый шарм, - отметил Алексей Фалей.

Работы по озеленению уже вызывают положительные отклики у жителей и гостей Южно-Сахалинска, создавая праздничное настроение в преддверии майских праздников. Валентина Рогожкина, которая посещает город к внукам на протяжении пяти лет, отметила: "Радует украшение улиц. Очень красиво. У вас просто цветущий город. Спасибо людям, которые трудятся над созданием этой красоты".

Многие горожане согласны с ней, подчеркивая, что цветочное оформление способствует хорошему настроению. "Очень здорово. Приятно прогуливаться по городу, когда вокруг цветы. Гуляю с ребенком и вижу, что рабочие трудятся, делают наш город нарядным", - добавил Александр Петров.

Основные работы по высадке цветов на проспекте Победы планируют завершить в течение этой недели, в зависимости от погодных условий. МБУ "Зеленый город" гарантирует полный уход за клумбами в течение всего сезона. Весенняя посадка - это только первый этап; летом город украсят другие сорта цветов. Вопросы благоустройства и озеленения стоят в числе приоритетов для администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. В рамках весенне-летних посадок в областном центре планируется высадить целый миллион цветов, к этому процессу активно подключаются образовательные учреждения, городские предприятия и территориальные общественные самоуправления.