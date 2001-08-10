Сахалинцев призывают не открывать канализационные люки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С началом активного таяния снега и половодья в Южно-Сахалинске нагрузка на систему канализации значительно возрастает. Некоторые жители и управляющие компании, стремясь ускорить отвод воды с улиц и тротуаров, открывают люки хозяйственно-бытовой канализации. Это приводит к тому, что в трубы попадают не только талые и дождевые воды, но и песок, щебень, а также мусор, что в свою очередь создает серьезные проблемы, такие как подтопление подвалов и цокольных этажей жилых зданий.
Специалисты компании напоминают, что бытовая канализация не предназначена для отвода талых и дождевых вод. Открытые колодцы становятся местом, куда попадает крупный мусор, что приводит к засорам и подтоплениям насосных станций. Это также увеличивает риск повреждения насосного оборудования, что может вызвать дополнительные затраты на его ремонт и обслуживание.
Кроме того, открытые люки представляют собой реальную угрозу для людей, животных и автотранспорта. Они могут стать причиной несчастных случаев или дорожно-транспортных происшествий. Горожане могут сообщить о проблемах с открытыми или поврежденными люками в компанию по телефонам диспетчерской службы: +7 (4242) 72-32-40 или +7 (4242) 49-79-25, которые работают круглосуточно. Также доступна специальная форма на сайте компании, которую можно найти на главной странице.
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