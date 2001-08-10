Губернатор Сахалинской области проверил ход строительства поликлиники на улице Железнодорожная
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске строят новый медицинский корпус, который планируют завершить уже в этом году. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход работ и отметил важность этого объекта для улучшения медицинского обслуживания населения.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, Сахалинская область переживает настоящий строительный бум в сфере медицины. В конце прошлого года открыли современную поликлинику в Дальнем, а сейчас продолжается строительство медицинских учреждений в таких населенных пунктах, как Хомутово, Холмск и Углегорск. В этом году особое внимание уделяется юным пациентам в рамках Года счастливого материнства. В планах — сдать детские поликлиники в Дальнем и на улице Железнодорожной, которые смогут обслуживать 120 и 250 детей соответственно за одну смену.
Появление новых медицинских объектов значительно разгрузит детскую городскую поликлинику №2 и повысит доступность медицинской помощи для детей. В новой поликлинике на улице Железнодорожной смогут получать услуги около 10 тысяч юных пациентов. Губернатор подчеркнул, что в учреждении будет установлено современное оборудование, а также внедрена новая система обслуживания. Это позволит улучшить качество медицинской помощи, которая предоставляется сахалинцам бесплатно по полису ОМС. В этом году планируется открыть пять новых поликлиник в различных районах области.
Строительство медицинского корпуса ведется "под ключ". Подрядчик сообщил, что работы идут по графику. В конце июня планируется завершить все строительно-монтажные работы и благоустройство территории, после чего начнется установка медицинского оборудования. Полное завершение проекта ожидается к сентябрю 2025 года. В настоящее время на строительной площадке трудятся 80 человек, и все необходимые материалы уже доставлены. На четвертом этаже начались внутренние отделочные работы.
В новой поликлинике будут работать около 50 врачей, включая педиатров и узких специалистов, а также предусмотрен широкий спектр функциональной диагностики. Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов сообщил, что учреждение будет предлагать новые сервисы для детей, включая расширенный дневной стационар и отделение реабилитации, которых сейчас нет в действующей детской поликлинике.
Во время визита губернатора к нему обратился начальник строительного участка Савелий Орлов, который недавно переехал на Сахалин из Москвы. Он рассказал о проблемах с оформлением медицинских документов для своей жены, которая должна родить через две недели. Губернатор пообещал помочь с временной регистрацией, что откроет для семьи новые возможности для комфортной жизни на островах, включая доступ к арендному жилью и услугам няни.
В этом году также продолжается строительство медицинских объектов в сельских районах. В рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" до конца года планируется сдать 11 фельдшерско-акушерских пунктов.
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