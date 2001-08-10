На Сахалине внедрили новый механизм выдачи льготных препаратов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко лично проверил работу центра мониторинга по выдаче льготных препаратов на Сахалине и Курилах. Глава региона потребовал в кратчайшие сроки устранить все недочеты в новой системе и обеспечить пациентов необходимыми медикаментами.

Новая система показала первые результаты

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства области, ежедневно в регионе выписывают более 4 тысяч льготных рецептов. Благодаря новому механизму врачи получили доступ к единой базе препаратов, что позволило сократить количество случаев, когда пациенты не могли получить лекарства. "Мы начали отрабатывать лист ожидания в ручном режиме, но теперь нужно системно решить вопрос с закупками", - отметил губернатор.

Сроки доставки и особый контроль

Владимир Ющук, заместитель председателя правительства, рассказал о новых сроках доставки: 1 день - для Южно-Сахалинска и ближайших районов, 2 дня - для центральных районов, с небольшим увеличением для северных территорий и Курил. Особое внимание уделяют семи дефицитным препаратам, включая тест-полоски для диабетиков "Джимейт", которые ожидают на этой неделе.

Проводники здоровья теперь могут отслеживать выписку рецептов в реальном времени. "Раньше мы узнавали о проблемах от пациентов, теперь видим все в системе", - пояснила куратор Валерия Фигурина. На складах региона имеется запас лекарств на 3-4 месяца, а новые поставки поступают еженедельно под личным контролем губернатора.