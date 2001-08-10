Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2025
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17:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине внедрили новый механизм выдачи льготных препаратов

На Сахалине внедрили новый механизм выдачи льготных препаратов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко лично проверил работу центра мониторинга по выдаче льготных препаратов на Сахалине и Курилах. Глава региона потребовал в кратчайшие сроки устранить все недочеты в новой системе и обеспечить пациентов необходимыми медикаментами.

Новая система показала первые результаты

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства области, ежедневно в регионе выписывают более 4 тысяч льготных рецептов. Благодаря новому механизму врачи получили доступ к единой базе препаратов, что позволило сократить количество случаев, когда пациенты не могли получить лекарства. "Мы начали отрабатывать лист ожидания в ручном режиме, но теперь нужно системно решить вопрос с закупками", - отметил губернатор.

Сроки доставки и особый контроль

Владимир Ющук, заместитель председателя правительства, рассказал о новых сроках доставки: 1 день - для Южно-Сахалинска и ближайших районов, 2 дня - для центральных районов, с небольшим увеличением для северных территорий и Курил. Особое внимание уделяют семи дефицитным препаратам, включая тест-полоски для диабетиков "Джимейт", которые ожидают на этой неделе.

Проводники здоровья теперь могут отслеживать выписку рецептов в реальном времени. "Раньше мы узнавали о проблемах от пациентов, теперь видим все в системе", - пояснила куратор Валерия Фигурина. На складах региона имеется запас лекарств на 3-4 месяца, а новые поставки поступают еженедельно под личным контролем губернатора.

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