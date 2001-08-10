В Южно-Сахалинске обновят фасады, кровли и инженерные сети в 59 домах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовятся к масштабному капитальному ремонту многоквартирных домов, который стартует в июне 2025 года. В этом году планируется обновить 59 жилых зданий, расположенных в разных районах города, включая Ново-Александровск, Луговое и Синегорск.

Как расказали ТИА "Острова" в городской администрации, в 20 домах проведут работы по покраске и утеплению фасадов, а также отремонтируют входные группы подъездов. В 14 зданиях заменят кровли, а в 10 - обновят инженерные сети, включая тепло-, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Кроме того, в 18 домах приведут в порядок подвальные помещения.

Финансирование работ будет осуществляться за счёт субсидий из областного и городского бюджетов, а также средств областного фонда капитального ремонта. Специалисты отмечают, что география ремонта значительно расширилась, охватив отдалённые районы города.

Параллельно с капитальным ремонтом продолжится проект по сохранению архитектурного облика зданий в центральной части Южно-Сахалинска. В этом году планируется вернуть исторический вид 12 домам на улице Ленина и проспекте Победы. Преображение городской среды и создание комфортных условий для жителей остаются приоритетными задачами губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона.