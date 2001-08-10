Только 12% жителей Южно-Сахалинска разыгрывают коллег 1 апреля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лишь каждый восьмой житель Южно-Сахалинска признается, что разыгрывает коллег 1 апреля. Как стало известно ТИА "Острова", мужчины и сотрудники старше 35 лет участвуют в первоапрельских шутках чаще, чем женщины и молодежь.

Опрос сервиса SuperJob показал, что объектом розыгрышей хотя бы раз становились 14% горожан. При этом над руководителями решаются подшутить только 6% сотрудников, чаще это мужчины и работники с доходом менее 50 тысяч рублей. В 4% случаев инициаторами шуток выступали сами руководители, чаще выбирая в качестве объектов мужчин и высокооплачиваемых сотрудников.

Большинство респондентов положительно относятся к добродушным шуткам в коллективе.

"Такие розыгрыши поднимают настроение и помогают сплотить команду", - отмечают участники опроса.

Однако специалисты рекомендуют соблюдать меру, чтобы веселые забавы не переросли в конфликтные ситуации.

__________

Время проведения: 26—28 марта 2025 года

