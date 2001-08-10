Только 12% жителей Южно-Сахалинска разыгрывают коллег 1 апреля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лишь каждый восьмой житель Южно-Сахалинска признается, что разыгрывает коллег 1 апреля. Как стало известно ТИА "Острова", мужчины и сотрудники старше 35 лет участвуют в первоапрельских шутках чаще, чем женщины и молодежь.
Опрос сервиса SuperJob показал, что объектом розыгрышей хотя бы раз становились 14% горожан. При этом над руководителями решаются подшутить только 6% сотрудников, чаще это мужчины и работники с доходом менее 50 тысяч рублей. В 4% случаев инициаторами шуток выступали сами руководители, чаще выбирая в качестве объектов мужчин и высокооплачиваемых сотрудников.
Большинство респондентов положительно относятся к добродушным шуткам в коллективе.
"Такие розыгрыши поднимают настроение и помогают сплотить команду", - отмечают участники опроса.
Однако специалисты рекомендуют соблюдать меру, чтобы веселые забавы не переросли в конфликтные ситуации.
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Время проведения: 26—28 марта 2025 года
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