Каюры и собаки гонки Берингия на Камчатке получили отдых на промежуточной станции в Палане
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время остановки в Палане участники легендарной гонки на собачьих упряжках смогли отдохнуть вместе со своими питомцами. Ветеринарная служба провела плановый осмотр животных, в результате которого три собаки окончательно выбыли из соревнований.
Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на главного ветеринарного врача гонки Катерину Томашеву, специалисты выявили у животных проблемы с опорно-двигательным аппаратом и травмированные подушечки лап. "Мы приняли решение отстранить этих собак, чтобы не причинять им дополнительные страдания", - пояснила Томашева. Для всех отстранённых животных врачи уже назначили необходимое лечение.
По словам ветеринаров, текущая ситуация полностью соответствует ожиданиям - никаких чрезвычайных происшествий не зафиксировали. Особое внимание специалисты уделили проверке на обезвоживание и состоянию желудочно-кишечного тракта у собак, остающихся под вопросом. Врачи подчеркивают, что каюры играют ключевую роль в наблюдении за состоянием своих питомцев, так как лучше знают индивидуальные особенности каждого животного.
Фото: beringia41.ru
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