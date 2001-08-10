Каюры и собаки гонки Берингия на Камчатке получили отдых на промежуточной станции в Палане

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время остановки в Палане участники легендарной гонки на собачьих упряжках смогли отдохнуть вместе со своими питомцами. Ветеринарная служба провела плановый осмотр животных, в результате которого три собаки окончательно выбыли из соревнований.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на главного ветеринарного врача гонки Катерину Томашеву, специалисты выявили у животных проблемы с опорно-двигательным аппаратом и травмированные подушечки лап. "Мы приняли решение отстранить этих собак, чтобы не причинять им дополнительные страдания", - пояснила Томашева. Для всех отстранённых животных врачи уже назначили необходимое лечение.

По словам ветеринаров, текущая ситуация полностью соответствует ожиданиям - никаких чрезвычайных происшествий не зафиксировали. Особое внимание специалисты уделили проверке на обезвоживание и состоянию желудочно-кишечного тракта у собак, остающихся под вопросом. Врачи подчеркивают, что каюры играют ключевую роль в наблюдении за состоянием своих питомцев, так как лучше знают индивидуальные особенности каждого животного.

Фото: beringia41.ru