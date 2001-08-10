Партия "Единая Россия" запускает второй Всероссийский диктант ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 20 марта по 20 апреля 2025 года пройдёт Всероссийская акция «Второй Всероссийский диктант ЖКХ». Её цель — повышение правовой грамотности граждан в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг.
В рамках акции участники смогут проверить свои знания, пройдя онлайн-тестирование на портале «Школа ЖКХ». Тестирование включает в себя вопросы, относящиеся к сферам управления многоквартирным домом, предоставления жилищных и коммунальных услуг, а также защиты прав потребителей таких услуг.
Каждое тестовое задание состоит из 25 вопросов, на ответы отводится 25 минут. По итогам успешно пройденного тестирования (не менее 20 правильных ответов) формируется электронный сертификат, удостоверяющий полученный результат.
Победителям акции будут вручены благодарственные письма или грамоты.
Приглашаем всех желающих принять участие во Всероссийской акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ» и проверить свои знания в области жилищных и коммунальных услуг!
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня В Поронайске заработает горячая линия по приему детей в первые классы
09:11 Сегодня На Южных Курилах произошло землетрясение
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
16:44 21 Марта В Южно-Сахалинске 20% женщин при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время
13:40 21 Марта 22 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 11:03 Вчера Более 12 тысяч тонн морепродуктов отправлено за границу из Приморья и Сахалина
- 10:11 24 Марта Почта России запускает всероссийский конкурс рисунка ко Дню Победы
- 09:37 20 Марта Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
- 12:03 19 Марта Лекция об изданиях книги "Остров Сахалин" пройдёт в музее книги Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?