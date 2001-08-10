Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2025
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09:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине вводят новые правила использования материнского капитала

На Сахалине вводят новые правила использования материнского капитала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские семьи столкнулись с новыми условиями использования материнского капитала при покупке жилья - теперь межведомственная комиссия обязана проверять пригодность дома для проживания. Как стало известно ТИА "Острова", изменения вступили в силу в этом году и уже затронули сотни семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

В прошлом году 1 663 семьи Сахалинской области успешно использовали материнский капитал для решения жилищных вопросов. Теперь процедура усложнилась: специальная комиссия, в состав которой входят представители жилищной инспекции и Роспотребнадзора, тщательно проверяет техническое состояние строений, безопасность конструкций и наличие путей эвакуации. Положительное заключение комиссии необходимо предоставить в клиентскую службу отделения Социального фонда России по региону одновременно с заявлением на распоряжение средствами.

Процесс подачи документов через портал Госуслуг также претерпел изменения. Разработчики внедрили систему автозаполнения данных о недвижимости из базы Росреестра, что существенно снижает риск ошибок при заполнении формы.

 

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