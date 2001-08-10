На Сахалине наградили брата и сестру, собиравших мусор за рыбаками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детей, которые убирали за рыбаками мусор в Стародубском, наградили за бережное отношение к природе. Брат и сестра Атясовы, несмотря на свой юный возраст, оказались более воспитанными и ответственными, чем взрослые любители подлёдного лова, пишет astv.ru.

Как сообщает в Telegram глава Долинского района Александр Тугарев, школьники Ярослав и Александра прославились на всю Сахалинскую область. Astv.ru рассказывал, как местная жительница случайно заметила детей, убирающих мусор за рыбаками, и сняла видео, которое разлетелось по сети.

"Дети делали это сами, по своей собственной инициативе. Именно это и удивило автора видео. Поступок ребят вызвал такой резонанс, что о нём рассказали ведущие СМИ островного региона. Сегодня на мероприятии, посвящённом Международному женскому дню, глава села Наталья Крылова вручила юным героям благодарственные письма и подарки. Досталась награда и маме, сумевшей воспитать в них столь редкие и ценные качества", - подчеркнул Александр Тугарев.