Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной авиагавани области впервые обслужили борт DHC-8 на контактной стоянке. Такое расположение воздушного судна позволило осуществить высадку и перемещение пассажиров без использования автобусов. Участниками тестовых испытаний стали авиапутешественники рейса HZ 3633 из Охи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Ранее пассажирам аэровокзального комплекса были доступны только два типа посадки: через телескопические трапы или автобусами. Второй применяли в случае с бортами, у которых есть собственные трапы. Такие самолёты устанавливали на дальних стоянках. Процесс обслуживания занимал больше времени. Пассажирам приходилось ждать, пока все покинут воздушное судно и разместятся в автобусе, а затем – когда транспорт подъедет от стоянки к терминалу.

Теперь же сотрудники аэровокзала упрощают процедуру. Для этого в аэровокзале разработали новый метод посадки для ближнемагистральных авиалайнеров и выхода пассажиров. Службы воздушной гавани и сотрудники авиакомпании «Аврора» прошли обучение по обслуживанию бортов и людей. Чтобы пассажиру было легче сориентироваться, маршрут оснастили понятной навигацией.

«Пешая посадка пассажиров на борт позволяет нам решить сразу несколько задач. Ключевая из них – ускорение и упрощение обслуживания. Пассажиру будет гораздо комфортнее сразу из самолёта попадать в терминал, без ожидания и стресса. К тому же, благодаря этому типу посадки мы сократим негативное воздействие на окружающую среду, ведь использовать технику на дизельном ходу будем реже», – подчеркнул директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

На первом этапе воздушная гавань Южно-Сахалинска будет применять метод пешей посадки на вылетах авиакомпании «Аврора». Ближе к старту весенне-летнего периода эту практику можно будет распространить и на другие рейсы.