В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работодатели региона могут получать субсидии от Отделения Социального фонда России по Сахалинской области за трудоустройство отдельных категорий граждан. На каждого работника предоставляется выплата, компенсирующая часть расходов по зарплате и страховым взносам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.
Программа субсидирования найма реализуется Социальным фондом России с 2021 года. Она направлена на поддержку работодателей, которые трудоустраивают граждан определённых категорий. К ним относятся:
- люди с инвалидностью;
- ветераны боевых действий;
- участники боевых действий;
- граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;
- одинокие родители, многодетные родители;
- усыновители, воспитывающие несовершеннолетних детей и другие категории работников.
С 2025 года появились новые субсидии для работодателей при трудоустройстве по востребованным профессиям работников, переехавших из другой местности.
«Чтобы получить средства, компании нужно через портал “Работа в России” обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После этого следует подать заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда. В течение десяти дней фонд проверяет организацию, новых сотрудников, заработные платы данных сотрудников, после чего перечисляет первую часть субсидии. Далее средства выплачиваются автоматически», — пояснила заместитель управляющего Отделением СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.
На каждого нанятого работника по данным категориям компании поступает субсидия от Отделения СФР по Сахалинской области. Она состоит из величины минимального размера оплаты труда (на сегодняшний день – 22 440 рублей), увеличенной на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Выплата производится по истечении 1, 3, 6 месяцев работы трудоустроенного гражданина. Таким образом, на каждого сотрудника работодателю выплачивается субсидия в размере 3 МРОТ.
Если гражданин с инвалидностью трудоустроился к индивидуальному предпринимателю, который сам относится к категории инвалидов, или в организацию, чей учредитель признан инвалидом, субсидия составит 6 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Выплата будет производиться так же по истечении 1, 3, 6 месяцев работы трудоустроенного гражданина.
Отметим, что претендовать на субсидии в текущем году могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2025 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам.
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