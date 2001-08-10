Тихоокеанское
информационное агентство
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10:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине стартовала серия интеллектуальных игр

На Сахалине стартовала серия интеллектуальных игр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серия интеллектуальных игр в рамках регионального культурно-просветительского проекта «Летопись военных лет: 1941–1945» стартовала в областном регионе.  Инициатором и организатором проведения мероприятий выступил Региональный центр Президентской библиотеки, действующий на базе СахОУНБ. Реализация проекта проходит в два этапа: муниципальный и региональный, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участниками первой встречи муниципального этапа стали учащиеся среднеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска, Корсакова, Смирных, Углегорска, Александровск-Сахалинского и Южно-Курильска. В СахОУНБ встреча состоялась 20 февраля между учениками среднего звена Южно-Сахалинских школ № 6, № 5, № 1 и гимназии № 3.

Команды играли два тура. Первый включал 15 вопросов по теме «Мировая обстановка накануне Второй мировой войны». Ребятам предстояло назвать страны, подписавшие международный договор о дружбе и сотрудничестве, известный как «Стальной пакт», назвать международную организацию, в которую Советский Союз вступил в 1934 году, а также ответить на многие другие вопросы.

Второй тур представлял собой практическое задание по поиску информации в коллекции «Вторая мировая война в архивных документах» на сайте Президентской библиотеки. Используя QR-коды, участники должны были найти соответствующие документы и предоставить правильные ответы на поставленные вопросы.

Победителем первой встречи муниципального этапа Проекта стала команда «Полководцы» из Южно-Сахалинской школы № 5.

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