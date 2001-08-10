Автопарк "РВК-Сахалин" пополнился новой техникой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пять единиц новой техники пополнили автопарк «РВК-Сахалин». Это автомобили для производственных нужд, а также специальный транспорт, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
В числе новинок - экскаватор-погрузчик JC160w. Он относится к тяжелой категории колесных машин. Кроме надежности, его отличает универсальность использования – машина уже применяется в компании для вскрытия грунта при ремонтных работах, а также уборке снега. Несколько диапазонов мощности экскаватора позволяют выбирать необходимый уровень производительности в соответствии с выполняемой задачей. Он экономичен, поэтому вырабатывает меньше выхлопных газов, чем аналоги. Это соответствует политике компании по обеспечению благоприятной экологической среды и параметрам ESG-стандартов.
Как рассказал начальник автотранспортного цеха «РВК-Сахалин» Сергей Тимофеев, машина снабжена гидромолотом и гидробуром. Поэтому является многофункциональной - технику можно использовать как летом, так и зимой, в условиях промерзшего грунта.
Получать дополнительные навыки для управления новой техникой сотрудникам автотранспортного цеха не потребовалось - в штате предприятия есть несколько сертифицированных водителей-операторов.
Вся новая техника будет использоваться при устранении аварий, а также при перекладке сетей водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске
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