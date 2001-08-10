На Сахалине пройдет единый день приемов участников СВО и членов их семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 февраля 2025 года региональная общественная приемная председателя партии "Единая Россия" при участии депутатов всех уровней, сенаторов Российской Федерации, министерства социальной защиты Сахалинской области, аппарата уполномоченного по правам человека в Сахалинской области, АНО "Комитет семей воинов Отечества Сахалинской области", Ассоциации юристов России, АНО "Центр обеспечения жильем Сахалинской области", Сахалинского филиала Фонда "Защитники Отечества", представителей войсковой части 35390 проводит единый день приемов участников СВО и членов их семей по вопросам, связанным с получением выплат.
Прием граждан будет проводиться 28 февраля 2025 года с 10-00 до 12-00 часов в Региональной общественной приемной по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки Сахалинской области), тел. 500-090.
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