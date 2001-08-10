Серия интеллектуальных квизов стартовала в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая интеллектуально-развлекательная игра из цикла «Квиз 360°» состоялась 19 февраля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, при поддержке депутата городской Думы Ивана Бутакова. В мероприятие приняли участие команды южно-сахалинских школ №1 и №22, а также представители «Движения Первых», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Соревнование состояло из пяти раундов, каждый из которых включал от шести до восьми вопросов из разных областей знаний — от классической литературы до современных технологий. Участникам предстояло проявить эрудицию, быстроту реакции и сообразительность, отвечая на вопросы, выполняя логические задания, разгадывая загадки и узнавая интересные факты.

Следующая игра цикла пройдет 19 марта в 18.00 в конференц-зале СахОУНБ. Финальный квиз состоится в мае, где победители получат специальные призы.

Организаторы напоминают, что команды могут заработать дополнительные баллы в перерывах между играми, выполняя заранее подготовленные задания. Подробности можно узнать по телефонам: +7 (4242) 45-25-26, 45-25-21.