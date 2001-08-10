Сахалинским школьникам рассказал о праве избирать и быть избранным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правовой час «Твой выбор», посвященный основам избирательного права, 19 февраля прошел в главной библиотеке Сахалина. Слушателями стали учащиеся среднего звена столичной школы № 5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ученики узнали о принципах демократических выборов, этапах избирательного процесса и важности активного участия в жизни общества. Специалисты Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина при СахОУНБ рассказали о правах и обязанностях избирателей, а также о том, как молодежь может влиять на будущее своей страны через реализацию избирательного права.

Для закрепления полученных знаний дети приняли участие в викторине. Ребятам нужно было ответить на 20 вопросов за 10 минут с использованием правовых баз Констультант + и портала Президентской библиотеки. Победители определялись по сумме набранных баллов. Лидером стал ученик. Набравший 17 очков.

Организаторы отметили высокий интерес учащихся к теме и подчеркнули, что подобные мероприятия помогают формировать осознанное отношение к гражданской ответственности и важности участия в выборах.