Сахалинским школьникам рассказал о праве избирать и быть избранным
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правовой час «Твой выбор», посвященный основам избирательного права, 19 февраля прошел в главной библиотеке Сахалина. Слушателями стали учащиеся среднего звена столичной школы № 5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Ученики узнали о принципах демократических выборов, этапах избирательного процесса и важности активного участия в жизни общества. Специалисты Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина при СахОУНБ рассказали о правах и обязанностях избирателей, а также о том, как молодежь может влиять на будущее своей страны через реализацию избирательного права.
Для закрепления полученных знаний дети приняли участие в викторине. Ребятам нужно было ответить на 20 вопросов за 10 минут с использованием правовых баз Констультант + и портала Президентской библиотеки. Победители определялись по сумме набранных баллов. Лидером стал ученик. Набравший 17 очков.
Организаторы отметили высокий интерес учащихся к теме и подчеркнули, что подобные мероприятия помогают формировать осознанное отношение к гражданской ответственности и важности участия в выборах.
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