Сахалинске повара и пекари обеспечивают бойцов СВО трехразовым горячим питанием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военные повара и пекари сахалинской гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа обеспечивают трехразовое горячее питание для военнослужащих в районе специальной военной операции. Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) готовят как в районах восстановления боеспособности подразделений, так и подвозят горячее питание и свежую выпечку на позиции на линии боевого соприкосновения. В рационе современного бойца всегда присутствуют несколько видов салатов, разнообразные супы, мясные рагу, колбасы, кондитерские изделия, а также национальные блюда, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Командование гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» отмечает высокий профессионализм военных поваров, обеспечивающих военнослужащих в зоне проведения СВО разнообразными блюдами. Новшеством в столовой у сахалинских бойцов стала современная купольная посудомоечная машина, которая очень облегчает работу по мытью посуды.