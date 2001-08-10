Сахалинске повара и пекари обеспечивают бойцов СВО трехразовым горячим питанием
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военные повара и пекари сахалинской гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа обеспечивают трехразовое горячее питание для военнослужащих в районе специальной военной операции. Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) готовят как в районах восстановления боеспособности подразделений, так и подвозят горячее питание и свежую выпечку на позиции на линии боевого соприкосновения. В рационе современного бойца всегда присутствуют несколько видов салатов, разнообразные супы, мясные рагу, колбасы, кондитерские изделия, а также национальные блюда, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Командование гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» отмечает высокий профессионализм военных поваров, обеспечивающих военнослужащих в зоне проведения СВО разнообразными блюдами. Новшеством в столовой у сахалинских бойцов стала современная купольная посудомоечная машина, которая очень облегчает работу по мытью посуды.
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