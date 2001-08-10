В 2024 году 350 семей Сахалинской области получили остаток маткапитала менее 10 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские семьи, у которых остаток материнского капитала не превышает 10 тыс. рублей, могут получить их в виде единовременной выплаты. Заявление нужно подать на портале госуслуг либо в любой клиентской службе Отделения Социального фонда, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.
Неиспользованный остаток материнского капитала выплачивается независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Размер остатка определяется по фактической сумме на сертификате в день обращения его владельца за выплатой. Перечислен он будет в том случае, если не превышает 10 тыс. рублей. Например, когда после всех распоряжений на сертификате осталось 9 тыс. рублей. Если неистраченный капитал больше 10 тыс. рублей, такой остаток не выплачивается.
Узнать точную сумму оставшихся средств владельцы сертификата могут в личном кабинете на портале госуслуг, а также в ближайшей клиентской службе Отделения Социального фонда по Сахалинской области или МФЦ.
При подаче заявления родителю необходимо указать реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств. Специалисты Отделения Социального фонда России по Сахалинской области рассмотрят заявку в течение 10 рабочих дней, перечислят средства за 5 рабочих дней.
Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Получить консультацию граждане также могут через соцсети Отделения СФР по Сахалинской области: ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.
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