В Сахалинской области на праздники изменится график работы Почты России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области 22 февраля и 7 марта почтовые отделения закроются на час раньше. День защитника Отечества и Международный женский день станут выходными для отделений Почты России, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Для некоторых почтовых офисов может быть установлен другой режим работы. Актуальное расписание каждого почтового отделения разместили на сайте Почты России www.pochta.ru и в мобильном приложении. Не забудьте проверить часы работы вашего местного почтового отделения.

В остальные дни Почта России будет обслуживать клиентов по обычному графику. Напомним, проверить ожидаемую дату доставки посылки клиенты могут по её номеру на сайте или в мобильном приложении компании. Здесь же можно отправить открытку к празднику, создав её с помощью собственного красочного фото. Почта напечатает такую открытку в Москве и доставит по России.