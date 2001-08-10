Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тихоокеанское информационное агентство "Острова" (ТИА "Острова") вновь вошло в число лидеров дальневосточных медиа. Согласно рейтингу, составленному агентством «Медиалогия», ТИА "Острова" (https://tia-ostrova.ru/) стало 2-м по цитируемости в Сахалинской области в 2024 году, поднявшись по сравнению с предыдущим.

Первую строчку удерживает информационный сайт ASTV.RU с показателем ИЦ (индекса цитируемости) 202,54. У «Островов» он составляет 66,38.

Сайт Sakh.online (государственный холдинг «Губернские ведомости») потерял одну позицию и оказался на 3 месте (ИЦ 65,44).

Также в пятёрке в рейтинге значатся Sakhalinmedia.ru, Okha65.ru и Sakh-neftyanik.ru – их индексы вдвое и более уступают первой тройке.

ТИА «Острова» стало единственным информагентством в рейтинге и единственным СМИ на Сахалине и Курилах, чья позиция по итогам 2024 года выросла. Это, считают эксперты, наглядно свидетельствует о востребованности материалов агентства как среди аудитории, так и среди других СМИ, которые активно ссылаются на его публикации.

«Острова» демонстрируют последовательный рост своих позиций в рейтинге «Медиалогии» на протяжении последних лет. Так, в 2022—2023 годах агентство занимало третье место.

Эксперты отмечают, что успех ТИА «Острова» во многом обусловлен его ориентированностью на актуальные темы, касающиеся жизни Сахалина, Курил и ДФО в целом, а также оперативностью и достоверностью предоставляемой информации. Агентство не только освещает ключевые события региона, но и активно взаимодействует с аудиторией, что позволяет ему оставаться одним из самых цитируемых и авторитетных СМИ на Дальнем Востоке.