Только 12% жителей Южно-Сахалинска хотят продлить выходные на 23 февраля отпусками или отгулами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, приняли участие трудоустроенные граждане из города.
12% работающих жителей Южно-Сахалинска планируют увеличить время отдыха на 23 февраля, присоединив к праздничному дню отпуск или отгулы. В этом году День защитника Отечества пришелся на воскресенье, логично было бы предположить, что работающие в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, будут отдыхать еще в и понедельник, однако правительство перенесло выходной на 8 мая. Таким образом, горожан ждет обычная рабочая неделя.
Желающих продлить отдых на День защитника Отечества среди мужчин больше, чем среди женщин: 16 и 8% соответственно. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще планируют присоединять отпуска или отгулы к 23 февраля, чем те, кто моложе или старше. Почти каждый пятый участник опроса с доходом от 100 тысяч рублей в месяц также собирается продлить отдых (19% против 10% среди тех, кто зарабатывает меньше).
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Время проведения: 4—17 февраля 2025 года
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