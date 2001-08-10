В Амурской области целый город хотят избавить от ворон при помощи эксперимента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городе Белогорск Амурской области проведут эксперимент, чтобы избавить город от ворон. Для этого на биоотпугиватель запишут крик коршуна. О тестирование нового метода сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на телеграм-канале главы Белогорска Станислава Мелюкова.

"Рассказывал о внезапной проблеме с воронами, появились первые результаты - отпугиватель, который приобрели, эффективен: через два дня после его работы в детском саду, они перестали там ночевать. Но легче от этого не стало, стаи перелетели в сквер Памяти", — прокомментировал Станислав Мелюков.

По словам мэра, чтобы решить проблему, записали звук коршуна, который издает биоотпугиватель.

«Запустим его через городскую систему оповещения. Будет работать в режиме 10 минут коршун, 23 минуты тишины, как при заводских настройках. Жителей, проживающих в центре, прошу с пониманием отнестись к необычному вечернему звуковому сопровождению. Посмотрим, как сработает», - добавил глава города.

Напомним, в конце января в Белогорске столкнулись с последствиями вороньих ночевок. Птицы облюбовали деревья на территории сквера и детского сада. Понудить птиц к выбору других мест для ночлега в городе надеялись отпугивателями и чучелами.