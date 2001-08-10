Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2025
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20 и 21 февраля в четырех районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность
14:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

20 и 21 февраля в четырех районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность

20 и 21 февраля в четырех районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20-21 февраля 2025 года - лавиноопасно на территории  Невельского, Холмского, Томаринского и Смирныховского районов, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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