Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2025
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20 и 21 февраля в четырех районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность
14:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

20 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

20 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается дрейфующий лед. Выход на лед опасен, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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