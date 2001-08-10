Сахалинцев обучат информационной, правовой и финансовой грамотности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает на индивидуальные консультации и бесплатные курсы по информационной, правовой и финансовой грамотности для всех желающих, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В рамках занятий по компьютерной и мобильной грамотности участники изучат основные функции и возможности персонального компьютера и смартфона. Они овладеют навыками работы с документами, научатся эффективно искать информацию в интернете, настраивать электронную почту, а также осуществлять покупки и заказывать услуги онлайн. Кроме того, они смогут создавать фотографии и видео с помощью мобильных устройств, а также взаимодействовать с сайтами государственных органов.

На курсах по финансово-юридической грамотности участники освоят работу с актуальной информацией, размещенной на официальных интернет-порталах и в справочно-правовых системах, а также обучатся оформлению социальных выплат. Они узнают, как защитить себя от мошенников, а также о своих правах как потребителя и возможности получения бесплатной юридической помощи.

Записаться на курсы можно в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ) или оставив заявку на обучение на сайте.

Дополнительная информация по телефонам +7 (4242) 45-25-45, +7 (4242) 45-25-22.