На Сахалине военные инженеры проводят теоретические и практические занятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе инженеры армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводят теоретические и практические занятия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Обучение военнослужащих проходит на общевойсковом полигоне «Троицкий» в специально оборудованном классе, где представлены разнообразные учебные мины, гранаты и самодельные взрывные устройства.

В ходе теоретических занятий опытные инструкторы используют учебные боеприпасы в разрезе, чтобы военнослужащим было наглядно видно их внутреннее строение.

На практике военнослужащие изучают не только как скрытно установить, но и при возможности правильно разминировать взрывное устройство или мину.

Занятия по инженерной подготовки проводятся под руководством опытных инструкторов, которые передают свой боевой опыт.