На Сахалине военные инженеры проводят теоретические и практические занятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе инженеры армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводят теоретические и практические занятия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Обучение военнослужащих проходит на общевойсковом полигоне «Троицкий» в специально оборудованном классе, где представлены разнообразные учебные мины, гранаты и самодельные взрывные устройства.
В ходе теоретических занятий опытные инструкторы используют учебные боеприпасы в разрезе, чтобы военнослужащим было наглядно видно их внутреннее строение.
На практике военнослужащие изучают не только как скрытно установить, но и при возможности правильно разминировать взрывное устройство или мину.
Занятия по инженерной подготовки проводятся под руководством опытных инструкторов, которые передают свой боевой опыт.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
14:51 14 Февраля В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
Выбор редакции
- 12:00 Вчера Сахалинцам расскажут об истории развития сахалинской нефтяной отрасли
- 10:52 18 Февраля Сахалинская горнолыжница завоевала серебро на чемпионате России
- 10:40 17 Февраля В Южно-Сахалинске открылась книжная выставка, посвященная Дню защитника Отечества
- 14:51 14 Февраля В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?