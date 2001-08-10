Тихоокеанское
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13:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военные инженеры проводят теоретические и практические занятия

На Сахалине военные инженеры проводят теоретические и практические занятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе инженеры армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводят теоретические и практические занятия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Обучение военнослужащих проходит на общевойсковом полигоне «Троицкий» в специально оборудованном классе, где представлены разнообразные учебные мины, гранаты и самодельные взрывные устройства.

В ходе теоретических занятий опытные инструкторы используют учебные боеприпасы в разрезе, чтобы военнослужащим было наглядно видно их внутреннее строение.

На практике военнослужащие изучают не только как скрытно установить, но и при возможности правильно разминировать взрывное устройство или мину.

Занятия по инженерной подготовки проводятся под руководством опытных инструкторов, которые передают свой боевой опыт.

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