На Камчатке пес на автобусе приехал в приют для животных и там поселился
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке пес самостоятельно приехал на автобусе в местный приют для животных и поселился в нем. Об удивительной истории рассказали волонтеры организации "Под крылом Кутха", сообщает ТК "41 Регион".
Речь идет о новом постояльце организации, которому дали кличку Тайфун. Начиная с новогодних праздников хвостатый скитался в микрорайонах "СРВ" и Госпиталь" Петропавловска-Камчатского, катался на автобусах и ночевал у подъездов и на остановках.
"Однажды он оказался в одном автобусе с нашими волонтерами. Малыш вышел с ними и дошел до приюта. Он не оставил нам выбора", - говорят зоозащитники.
Сейчас Тайфуну около 7 месяцев. Он кастрирован, обработан от паразитов и привит, приучен к выгулу и поводку. Не исключено, что когда-то пес был домашним.
"Очень добрый и ласковый песель. Обожает общение и прогулки. Отлично ладит с другими собаками. Мы очень хотим, чтобы ему повезло, и он стал домашним любимцем", - рассказали в приюте.
Фото: vk.com/kam_kutkh
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