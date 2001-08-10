Сахалинцы активизировались в поиске работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Статистика рынка труда Сахалинской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует о том, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.
Аналитика hh.ru за прошедший месяц показывает, что на рынок труда Сахалинской области вышли и обновили свои резюме более 16 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024-го, желание людей найти новую работу или подработку в регионе выросло в этом году сразу на 38%.
Любопытно, что самый заметный рост интереса к работе зафиксирован в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и автослесари, и специалисты по продажам в автобизнесе. Количество открытых и обновленных резюме в этом направлении увеличилось более чем в полтора раза (+76% резюме в январе 2025 к январю 2024). Второе место по желанию найти или поменять работу заняли специалисты из транспортно-логистического направления (+67% резюме). Третье место по активности в поисках работы делят соискатели сразу из двух сфер — туризм, гостиницы и рестораны, а также рабочие. Активность специалистов из этих профобластей выросла на 55% и 59%, соответственно. Близко к ним оказались соискатели из сферы медицины и фармацевтики: они стали на 48% чаще искать работу.
Эксперты считают, что общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
14:51 14 Февраля В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
Выбор редакции
- 12:00 Вчера Сахалинцам расскажут об истории развития сахалинской нефтяной отрасли
- 10:52 18 Февраля Сахалинская горнолыжница завоевала серебро на чемпионате России
- 10:40 17 Февраля В Южно-Сахалинске открылась книжная выставка, посвященная Дню защитника Отечества
- 14:51 14 Февраля В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?