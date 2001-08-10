Сахалинцы активизировались в поиске работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Статистика рынка труда Сахалинской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует о том, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.

Аналитика hh.ru за прошедший месяц показывает, что на рынок труда Сахалинской области вышли и обновили свои резюме более 16 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024-го, желание людей найти новую работу или подработку в регионе выросло в этом году сразу на 38%.

Любопытно, что самый заметный рост интереса к работе зафиксирован в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и автослесари, и специалисты по продажам в автобизнесе. Количество открытых и обновленных резюме в этом направлении увеличилось более чем в полтора раза (+76% резюме в январе 2025 к январю 2024). Второе место по желанию найти или поменять работу заняли специалисты из транспортно-логистического направления (+67% резюме). Третье место по активности в поисках работы делят соискатели сразу из двух сфер — туризм, гостиницы и рестораны, а также рабочие. Активность специалистов из этих профобластей выросла на 55% и 59%, соответственно. Близко к ним оказались соискатели из сферы медицины и фармацевтики: они стали на 48% чаще искать работу.

Эксперты считают, что общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года.