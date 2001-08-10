ВТБ в 2,5 раза увеличил поддержку туристической отрасли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам 2024 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства более 2,3 тыс. кредитов на 258 млрд рублей. Это более чем в 2,5 раза превышает объем выдач в 2023 году.
ВТБ выступает одним из лидеров среди банков-участников программы льготного кредитования №141 Минэкономразвития, занимая долю рынка в 30% в общем количестве сделок. По итогам 2024 года портфель банка по этой программе составил 32,2 млрд рублей, увеличившись за год практически вдвое.
«Предприниматели во многих регионах видят потенциал внутреннего туризма и инвестируют в развитие необходимой инфраструктуры, повышая качество сервиса туристических объектов. За прошлый год мы поддержали большое количество знаковых для страны проектов: от аквапарков и новых подъемников на горнолыжных курортах, до расширения номерного фонда гостиниц. В этом году мы ожидаем повышенный интерес инвесторов на реализацию новых туристических проектов и поддержим их инициативы», – сообщил Руслан Еременко, член правления ВТБ.
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