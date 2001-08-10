Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2025
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17:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы заметили у реки сразу трёх лосей

Сахалинцы заметили у реки сразу трёх лосей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сразу трёх лосей заметили сахалинцы у реки в центральной части острова. Животные настороженно отнеслись к появлению человека, сообщает astv.ru.

Это случилось 17 февраля в селе Чир-Унвд в Тымовском районе на прижиме реки.

- Самка была беременной, что является хорошим знаком - растет популяция", - поделился мнением очевидец.

Важно предупредить, чтобы сахалинцы при встрече с дикими животными не пытались к ним подойти и не пугали лесного зверя. Иногда это оборачивается трагедией.

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