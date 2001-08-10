Тихоокеанское
информационное агентство
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15:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Приамурье продают "Москвич-412" 1977 года выпуска за 1,2 миллиона рублей

В Приамурье продают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Свободном выставили на продажу автомобиль "Москвич-412". За него просят 1 200 000 рублей, сообщает ИА "Порт Амур".

Объявление о продаже "Москвича" появилось на сайте Auto.drom.ru. Сообщается, что это новая машина - хотя такие модели уже очень давно не производят (по данным из открытых источников, годы производства "Москвича-412": 1967-1998). Указанный год выпуска данного экземпляра - 1977-й.

"Абсолютно новый 412. Сохранилось все в идеальном состоянии. Все оригинал", - гласит объявление.

Технические характеристики авто следующие: бензиновый двигатель 1,5 литра, 75 лошадиных сил, коробка передач - механика, задний привод. Цвет "Москвича" - "Золотое руно". Пробег машины составляет 5000 километров.

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