В Приамурье продают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Свободном выставили на продажу автомобиль "Москвич-412". За него просят 1 200 000 рублей, сообщает ИА "Порт Амур".

Объявление о продаже "Москвича" появилось на сайте Auto.drom.ru. Сообщается, что это новая машина - хотя такие модели уже очень давно не производят (по данным из открытых источников, годы производства "Москвича-412": 1967-1998). Указанный год выпуска данного экземпляра - 1977-й.

"Абсолютно новый 412. Сохранилось все в идеальном состоянии. Все оригинал", - гласит объявление.

Технические характеристики авто следующие: бензиновый двигатель 1,5 литра, 75 лошадиных сил, коробка передач - механика, задний привод. Цвет "Москвича" - "Золотое руно". Пробег машины составляет 5000 километров.