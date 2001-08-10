Тихоокеанское
информационное агентство
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14:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают определить свой уровень владения русским языком

Сахалинцев приглашают определить свой уровень владения русским языком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека предлагает всем желающим принять участие в онлайн-викторине «Моя речь – мое зеркало», приуроченной к Международному дню родного языка, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Проверить свои знания в области русского языка можно, ответив на 20 тематических вопросов.

Викторина доступна на сайте библиотеки. При регистрации необходимо корректно указать свои персональные данные

Победители викторины будут награждены дипломами.

 Принять участие в викторине можно до 18 марта 2025 года. 

Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-45.

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