На Сахалине гранатометчики учились поражать противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине гранатометные расчеты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) поразили условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе теоретических занятий военнослужащие изучают устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, а также типы применяемых к ним боеприпасов и тактику действия номеров расчетов в условиях современного боя.

Помимо этого, военнослужащие изучают наиболее важные и опасные цели, а также уязвимые места бронетехники противника.

На практическом этапе подготовки, гранатометчики выполнят боевые стрельбы по мишеням на дистанции до 700 метров.

А также гранатометчики усовершенствуют свои навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах.

Занятия с гранатометчиками армейского корпуса ВВО проводятся под руководством опытных офицеров имеющих боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции (СВО).