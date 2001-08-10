Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2025
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13:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине гранатометчики учились поражать противника

На Сахалине гранатометчики учились поражать противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине гранатометные расчеты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) поразили условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе теоретических занятий военнослужащие изучают устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, а также типы применяемых к ним боеприпасов и тактику действия номеров расчетов в условиях современного боя.

Помимо этого, военнослужащие изучают наиболее важные и опасные цели, а также уязвимые места бронетехники противника.

На практическом этапе подготовки, гранатометчики выполнят боевые стрельбы по мишеням на дистанции до 700 метров.

А также гранатометчики усовершенствуют свои навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах.

Занятия с гранатометчиками армейского корпуса ВВО проводятся под руководством опытных офицеров имеющих боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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