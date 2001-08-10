11:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
19 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина запрещено
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается дрейфующий лед. Выход на лед опасен, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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