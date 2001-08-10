Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2025
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11:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня и завтра в четырех районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность

Сегодня и завтра в четырех районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18-19 февраля 2025 года - лавинная опасность прогнозируется на территории 4 муниципальных образований: Невельский МО, Холмский МО, Томаринский МО и Смирныховский МО, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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