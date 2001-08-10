Стартовала продажа билетов онлайн на теплоход

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С февраля 2025 года на сайте «МостаНет» можно приобрести билеты на теплоход «Игорь Фархутдинов». Грузопассажирское судно осуществляет перевозки на линии Корсаков – Курильские острова.

МостаНет – это официальный региональный сервис по онлайн-бронированию и покупки билетов на пассажирский автобусный и морской транспорт. Ресурс запущен в работу в мае 2024 года.

Как купить билет на теплоход «Игорь Фархутдинов» на «МостаНет»?

1. На сайте выберете в соответствующих полях места отправления и назначения, дату поездки и нажмите на значок поиска.

2. Система предложит доступные на данную дату билеты по категориям.

3. Выберете подходящую каюту и место.

4. Укажите контактную информацию (адрес эл.почты и номер телефона). Важно! На эл. почту отправляется маршрутная квитанция и чек, проверьте правильность контактной информации.

5. Выберете тариф и заполните данные пассажира. На выбор можно указать данные с паспорта, водительского удостоверения, военного билета и др. документы. На этом этапе можно добавить дополнительный билет. Важно! Указывать данные документа, который будет у Вас с собой во время посадки на судно.

6. Подтвердить достоверность предоставленных данных. И нажать кнопку «Оплатить по СБП».

Маршрутная квитанция и чек придут на адрес электронной почты, указанный при оформлении билета. При изменении времени отправления судна пассажира проинформируют сообщением на эл.почту и/или смс уведомлением на мобильный телефон, указанный при оформлении билета.

Для удобства пассажиров в официальном ТГ-канале сервиса размещено расписание движения теплохода «Игорь Фархутдинов» на февраль-июнь.

На сегодняшний день на сайте «МостаНет» можно приобрести билеты онлайн более чем по 20 направлениям по Сахалинской и Магаданской областям и на теплоход «Игорь Фархутдинов». С начала работы сервиса дистанционно оформлено порядка 90 000 билетов.

Для удобства пассажиров организована ежедневная поддержка сервиса «МостаНет» с 08:00 до 20:00 по сахалинскому времени. Уточнить информацию по продаже билетов можно по телефону 8 800 301-26-22, звонки по России бесплатно.