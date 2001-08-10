Стартовала продажа билетов онлайн на теплоход "Игорь Фархутдинов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С февраля 2025 года на сайте «МостаНет» можно приобрести билеты на теплоход «Игорь Фархутдинов». Грузопассажирское судно осуществляет перевозки на линии Корсаков – Курильские острова.
МостаНет – это официальный региональный сервис по онлайн-бронированию и покупки билетов на пассажирский автобусный и морской транспорт. Ресурс запущен в работу в мае 2024 года.
Как купить билет на теплоход «Игорь Фархутдинов» на «МостаНет»?
1. На сайте выберете в соответствующих полях места отправления и назначения, дату поездки и нажмите на значок поиска.
2. Система предложит доступные на данную дату билеты по категориям.
3. Выберете подходящую каюту и место.
4. Укажите контактную информацию (адрес эл.почты и номер телефона). Важно! На эл. почту отправляется маршрутная квитанция и чек, проверьте правильность контактной информации.
5. Выберете тариф и заполните данные пассажира. На выбор можно указать данные с паспорта, водительского удостоверения, военного билета и др. документы. На этом этапе можно добавить дополнительный билет. Важно! Указывать данные документа, который будет у Вас с собой во время посадки на судно.
6. Подтвердить достоверность предоставленных данных. И нажать кнопку «Оплатить по СБП».
Маршрутная квитанция и чек придут на адрес электронной почты, указанный при оформлении билета. При изменении времени отправления судна пассажира проинформируют сообщением на эл.почту и/или смс уведомлением на мобильный телефон, указанный при оформлении билета.
Для удобства пассажиров в официальном ТГ-канале сервиса размещено расписание движения теплохода «Игорь Фархутдинов» на февраль-июнь.
На сегодняшний день на сайте «МостаНет» можно приобрести билеты онлайн более чем по 20 направлениям по Сахалинской и Магаданской областям и на теплоход «Игорь Фархутдинов». С начала работы сервиса дистанционно оформлено порядка 90 000 билетов.
Для удобства пассажиров организована ежедневная поддержка сервиса «МостаНет» с 08:00 до 20:00 по сахалинскому времени. Уточнить информацию по продаже билетов можно по телефону 8 800 301-26-22, звонки по России бесплатно.
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