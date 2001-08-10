К внутреннему совместительству готовы 37% работающих жителей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В условиях кадрового голода компании развивают систему внутреннего совместительства, чтобы хотя бы частично покрыть дефицит персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций, а также трудоустроенные горожане.
В каждой десятой компании за прошедший год стало больше сотрудников, совмещающих функционал по нескольким позициям. 15% работодателей запустили программы переподготовки, чтобы сотрудники могли совмещать работу на двух позициях, еще столько же компаний планируют внедрить подобную систему обучения.
Резервы для привлечения внутренних совместителей есть: 37% работающих (и не являющихся внутренними совместителями) жителей Южно-Сахалинска хотели бы получить дополнительную нагрузку в виде нового функционала. 43% не готовы совмещать несколько должностей: «Я бы, скорее всего, не смогла качественно выполнять свою работу в таких условиях»; «Слишком много обязанностей». 20% сомневаются: «Смотря какая доплата».
Потенциальных совместителей среди мужчин чуть больше, чем среди женщин. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет готовы стать внутренними совместителями чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (43%). Среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц больше желающих стать совместителями, чем среди тех, чья зарплата выше (48%). Имеющие среднее профессиональное образование готовы стать внутренними совместителями чаще, чем граждане, закончившие вузы (45 и 36% соответственно).
Среди представителей распространенных профессиональных групп готовность к совместительству чаще демонстрируют инженеры, бухгалтеры, педагоги, администраторы и медицинские сестры.
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Время проведения: 21 января — 12 февраля 2025 года
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