Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине объявили набор в школу лекторов высшей партийной школы "Единой России". Перечень регионов, где будет действовать обучающая программа, сформируют в процессе рассмотрения и отбора заявок от желающих.

Основные требования к кандидатам на обучение – нахождение в орбите «Единой России», понимание внутрипартийной повестки, опыт взаимодействия с партией в избирательных кампаниях, опыт преподавания или наставничества, собственные теоретические или проектные разработки в общественно-политической сфере.

Старт обучения запланирован на март 2025 года. Первые выпускники школы лекторов смогут приступить к работе уже на этапе подготовки к избирательной кампании в Госдуму-2026.

«Работа лекторов высшей партийной школы «Единой России» играет ключевую роль в укреплении идеологической основы партии и повышении уровня политической грамотности ее членов», - рассказала руководитель регионального исполнительного комитета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия» Ирина Киселева.

Для того чтобы принять участие в отборе все желающие должны заполнить анкету (закреплена ниже) и направить ее на электронную почту регионального исполкома партии [email protected].

Анкеты принимаются до 20:00 23 февраля 2025 года.