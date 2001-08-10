Прогноз ВТБ: ставки по вкладам на уровне 20% продержатся еще 3-4 месяца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сохранение ключевой ставки на уровне 21% приведет к дальнейшей стабилизации рынка, и в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п.п. При этом весной у вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под 19-20% годовых. В сегменте розничного кредитования существенных корректировок ставок не произойдет, объемы выдач продолжат сокращаться. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Розничные пассивы
Рынок сбережений в России после традиционного сезонного оттока в начале года в феврале покажет рост – рыночный портфель рублевых средств физлиц должен превысить 54 трлн рублей, а общий – приблизиться к 58 трлн рублей. ВТБ сохраняет свой прогноз на этот год по росту рынка на 11,8 трлн рублей – пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, поставив новый рекорд. Одним из основных драйверов роста выступят полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 трлн рублей. Основной спрос придется на рублевые вклады.
ВТБ фиксирует высокий спрос на сберегательные продукты: рублевый розничный портфель банка в январе вырос на 72 млрд, в феврале этот показатель уже с запасом «перекрыт», и по итогам месяца банк обеспечит значительную долю роста всего рынка – до 40% по оценке банка. Сейчас рынок ориентирован на депозиты сроком до года. На них приходится почти 94% объемов рублевых вкладов.
Розничные кредиты
Розничный кредитный рынок останется под влиянием общей стоимости фондирования для банков, поскольку ключевая ставка – лишь один из факторов, определяющих параметры заемных средств. Поэтому, несмотря на решение регулятора, не исключено возможное движение ставок в сегменте.
В любом случае розничные кредиты остаются очень дорогими, и россияне будут все реже на них рассчитывать. В совокупности с жесткой риск-политикой ЦБ РФ это продолжит тренд на «охлаждение» рынка. Пока ВТБ ожидает, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,1 трлн рублей – почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Больше всего сократятся продажи кредитов наличными и ипотеки. Драйвером сегмента жилищных кредитов останутся госпрограммы - сегодня на них приходится 85-90% ипотечных продаж.
ВТБ на текущий момент сохраняет ставки по своим розничным кредитам на прежнем уровне. При этом банк продолжит придерживаться взвешенной кредитной политики, тщательно оценивая риски и предлагая клиентам наиболее оптимальные в текущих реалиях решения.
«По нашей оценке, ЦБ взял курс на сохранение уровня ключевой ставки – пусть и высокого, но стабильного. Если этот тренд сохранится, то успокоит рынок: ставки по розничным депозитам останутся на уровне 19-20% и обеспечат россиянам рекордную доходность по ним в этом году - как для марафонца, распределяющего свои силы на длинной дистанции. По кредитам ставки в любом случае останутся экстремально высокими, и «кредитная зима» будет с нами еще долго», – добавил Георгий Горшков.
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