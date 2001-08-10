В аэровокзале "Южно-Сахалинск" стартовал чемпионат "Профессионалы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная воздушная гавань региона приняла областной тур национального конкурса профмастерства. Площадкой для его проведения она стала второй год подряд, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
В этот раз испытания будут длиться в авиатерминале всю неделю - до 23 февраля. Участникам предстоит испытать себя в нескольких компетенциях: "Транспортная безопасность (на воздушном транспорте", "Сервис на воздушном транспорте" и "Бортовой проводник". Ранее эти номинации были объединены в общую категорию. К соревнованиям допускали только команды. В этом же году зачёт - индивидуальный, конкурсанты могут попробовать себя сразу в нескольких компетенциях.
В списке участников - 21 человек. Все они студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Молодым людям предстоит решить теоретические задания, а после показать навыки досмотра и регистрации вручную, а также с использованием автоматизированного оборудования. К работе за стойками и интроскопами участников в течение января и февраля готовили сотрудники аэровокзального комплекса.
"Наши коллеги провели большую работу по подготовке участников чемпионата. Конкурсанты получили новый опыт и знания, а воздушная гавань - лояльных к предприятию молодых людей. Все они - студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа. будущие инспекторы по досмотру и агенты по регистрации. Аэровокзалу эти кадры особенно нужны, поэтому мы активно выстраиваем связи с колледжем, а участие в чемпионате позволяет нам воспитывать учащихся по самым высоким стандартам", - отметила исполняющая обязанности директора по персоналу АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Дарья Моногарова.
Оценивать знания и навыки участников будут эксперты авиационных предприятий Дальнего Востока и Москвы. Победители регионального тура будут бороться за место в национальном финале в апреле. Планируется, что отборочный этап также пройдёт в воздушной гавани Южно-Сахалинска.
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