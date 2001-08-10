На Сахалине военнослужащих обучают азам медицинской подготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бойцов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) подписавших свои первые контракты на Сахалине, обучают азам тактической медицины, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе проведения занятий на общевойсковом полигоне "Троицкий" с военнослужащими ежедневно проводят занятия по различным видам подготовки, в том числе и медицинской.
С военнослужащими проводят теоретическую и практическую часть занятия, инструкторы помогают освоить бойцам методики и способы оказания первой медицинской помощи.
Под руководством инструктора на занятии моделировали различные сценарии оказания помощи при ранениях, обучались применять медицинские средства в одиночку и совместно с товарищем, остановку кровотечений с помощью жгутов и бандажей, а также транспортировать раненых с помощью тактических носилок и других доступных методов.
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