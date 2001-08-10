Дальневосточники все чаще готовы менять не только работу, но и профессию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru, российской рекрутинговой онлайн-платформы, провели опрос среди дальневосточных соискателей, и выяснили, что многие готовы поменять не только работу, но и сферу деятельности.

Готовность соискателей к смене работы второй год подряд — на высоких значениях

Готовность трудоустроенных россиян сменить место работы второй год подряд находится на высоких значениях: 71% респондентов заявили, что они планируют сделать это в 2025 году (год назад доля положительных ответов была на том же уровне). Наиболее мобильная группа соискателей — 25–34 года, среди них 73% хотели бы выйти на новое место работы. А в профессиональном разрезе чаще остальных на перемены настроены юристы (78% из них), финансисты и бухгалтеры (76%), административный персонал и кадры из сферы развлечений и массмедиа (по 74%). В ДФО на смену работы в ближайший год настроены 75% трудящихся.

Среди российских регионов больше всего соискателей, готовых поменять работу, оказалось в Хабаровском крае и Тверской области (по 83%), Ставропольском крае (81%) и Кемеровской области (80%).

Только 8% местных работников уверены, что останутся на текущем месте работы (в целом по РФ — 11%), и чаще всего среди таких встречаются представители сферы HR (20%), высшего и среднего менеджмента (18%) и медиков (16%).

Дальневосточники все чаще готовы менять профессию

Любопытно, что россияне не просто готовы переходить на подобное место работы в другую компанию, но за последний год значимо вырос интерес к смене сферы деятельности или профессии: в 2025 году это подтвердили 63% респондентов, тогда как по итогам 2023 года показатель был на уровне 55%, а по итогам 2022 — 54%. Преимущественно среди тех, кто готов к радикальным профессиональными переменам, встречается административный персонал (72%), представители розничной торговли (70%) и менеджеры по продажам и работе с клиентами (67%). На Дальнем Востоке не против начать новую жизнь в новой профессии 68% опрошенных.

В региональном разрезе самые высокие значения — в Ярославской области (78%), Республике Татарстан (74%), Саратовской, Ленинградской и Тверской областях (по 73%), Кемеровской и Самарской областях (по 72%).

Наиболее популярным выбором тех, кто планирует «новую жизнь» в этом году, стали две сферы: ИТ и государственные организации (выбор 10% соискателей по каждой из областей).