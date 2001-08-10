К 2030 году Камчатка рассчитывает на миллион туристов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В правительстве Камчатского края всерьез связывают увеличение туристического потока с ростом качества жизни в регионе. В 2024 году регион уже посетили более 400 тысяч туристов, передает ИА "Кам 24" со ссылкой на "Российскую газету".

По мнению главы региона Владимира Солодова, создание туристической инфраструктуры в регионе отражается на улучшении социально-экономической ситуации и росте благосостояния местного населения.

"За последние четыре года на Камчатке появились 48 новых гостиниц. Количество туристических операторов выросло на 39 процентов. Улучшается качество турпродукта, становится больше категорированных отелей и гостиниц. То, что инвесторы вкладываются в сферу туризма на Камчатке, означает, что бизнес верит в перспективу, видит смысл вложить десятки миллиардов рублей в туризм на Камчатке", - сказал Владимир Солодов.

Росстат подсчитал: в 2024 году на Камчатку приехали 406,6 тысяч человек. С учетом внутреннего туризма эта цифра еще выше. К 2030 году регион рассчитывает принимать миллион путешественников.