Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2025
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17:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

15 - 17 февраля в Невельском районе прогнозируется лавинная опасность

15 - 17 февраля в Невельском районе прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15-17 февраля 2025 года - лавинная опасность прогнозируется на территории МО Невельский МО СО.

В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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