Переводы в Узбекистан ВТБ теперь проводит без комиссии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Узбекистан стал первой страной, переводы в которую для розничных клиентов ВТБ стали полностью бесплатными. Обнуление комиссии действует на переводы по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка. Новые условия будут доступны в веб-версии, включая адаптированною версию мобильного приложения, а также в гибридном формате приложения на Android. Если у клиента нет счета в ВТБ, можно заказать бесплатную дебетовую карту, к которой можно подключить повышенный кешбэк.
«Переводы по номеру телефона внутри России стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня мы делаем исторический шаг: впервые обнуляем комиссию для всех клиентов на международные переводы, первым направлением стал Узбекистан. Эта страна входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в нашем банке. Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 тысяч переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться», – отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.
Сегодня розничным клиентам ВТБ доступны более 100 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. За 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 млрд рублей. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 Вчера На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
13:07 12 Февраля В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
Выбор редакции
- 14:51 Вчера В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
- 09:39 13 Февраля Сахалинским школьникам рассказали о безопасности в интернете
- 14:38 12 Февраля Сахалинцев приглашают на психологический практикум
- 12:58 11 Февраля На Сахалине в преддверии дня рождения Казимира Малевича пройдут Дни авангарда
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?