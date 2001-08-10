Переводы в Узбекистан ВТБ теперь проводит без комиссии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Узбекистан стал первой страной, переводы в которую для розничных клиентов ВТБ стали полностью бесплатными. Обнуление комиссии действует на переводы по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка. Новые условия будут доступны в веб-версии, включая адаптированною версию мобильного приложения, а также в гибридном формате приложения на Android. Если у клиента нет счета в ВТБ, можно заказать бесплатную дебетовую карту, к которой можно подключить повышенный кешбэк.

«Переводы по номеру телефона внутри России стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня мы делаем исторический шаг: впервые обнуляем комиссию для всех клиентов на международные переводы, первым направлением стал Узбекистан. Эта страна входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в нашем банке. Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 тысяч переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться», – отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Сегодня розничным клиентам ВТБ доступны более 100 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. За 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 млрд рублей. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.