35% жителей Южно-Сахалинска сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе имеющие детей школьного возраста.
Депутаты Госдумы готовят законопроект, который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о подобных случаях в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.
77% южносахалинцев поддерживают инициативу депутатов, среди родителей школьников — 7 из 10. Те, кто думает иначе, считают, что вопрос может быть решен без привлечения государственных органов: «С этим должны разбираться на уровне школы»; «В свое время я поговорил с одноклассниками ребенка, травля прекратилась». Закономерно, что жертвы школьного буллинга и родители, чьих детей третируют одноклассники, одобряют законопроект чаще тех, кто не страдал от травли.
Как показало исследование SuperJob, 35% горожан сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, причем женщины об этом рассказывали чаще мужчин (39% против 31% соответственно). Чем старше граждане, тем реже они подвергались буллингу в школьные годы: о подобном вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (23%), среди тех, кто моложе 35 лет, — 48%. О фактах травли в школе по отношению к собственному ребенку сообщили 24% родителей.
____________________
Время проведения: 10—13 февраля 2025 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 Вчера На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
13:07 12 Февраля В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
Выбор редакции
- 14:51 Вчера В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
- 09:39 13 Февраля Сахалинским школьникам рассказали о безопасности в интернете
- 14:38 12 Февраля Сахалинцев приглашают на психологический практикум
- 12:58 11 Февраля На Сахалине в преддверии дня рождения Казимира Малевича пройдут Дни авангарда
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?