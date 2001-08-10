35% жителей Южно-Сахалинска сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе имеющие детей школьного возраста.

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о подобных случаях в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.

77% южносахалинцев поддерживают инициативу депутатов, среди родителей школьников — 7 из 10. Те, кто думает иначе, считают, что вопрос может быть решен без привлечения государственных органов: «С этим должны разбираться на уровне школы»; «В свое время я поговорил с одноклассниками ребенка, травля прекратилась». Закономерно, что жертвы школьного буллинга и родители, чьих детей третируют одноклассники, одобряют законопроект чаще тех, кто не страдал от травли.

Как показало исследование SuperJob, 35% горожан сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, причем женщины об этом рассказывали чаще мужчин (39% против 31% соответственно). Чем старше граждане, тем реже они подвергались буллингу в школьные годы: о подобном вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (23%), среди тех, кто моложе 35 лет, — 48%. О фактах травли в школе по отношению к собственному ребенку сообщили 24% родителей.

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Время проведения: 10—13 февраля 2025 года.